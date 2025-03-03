Yerli Turistler Playa de Gulpiyuri’ye Akın Ediyor

PLAYA DE GULPIYURI’Yİ KEŞFİ

İspanya’nın kuzeyinde bulunan Playa de Gulpiyuri, dünyanın en küçük plajlarından biri olmasına rağmen uluslararası alanda oldukça az tanınıyor. Yabancı turistlerin pek dikkatini çekmese de, yaz aylarında burası binlerce yerli turistin akınına uğruyor. Oldukça küçük bir alana sahip olan bu plaj, sadece 40 metre uzunluğuyla bir futbol sahasının yarısından bile daha kısa. Denizi görünmeyen sahil deneyimi, Playa de Gulpiyuri’yi benzersiz ve doğal bir güzellik haline getiriyor. Asturias Prensliği’nde yer alan bu plaj, sıradan bir sahil değil.

NATÜREL GÜZELLİK VE OLUŞUMU

Playa de Gulpiyuri, açık deniz kıyısında değil, kireçtaşı kayalıklarının arasında gizlenmiş durumdadır. Bu plaj, aslında doğal bir obruk ve Atlantik Okyanusu’nun bir parçası olan Kantabria Denizi’nin aşındırmasıyla oluşmuş. Yıllar içinde deniz, kayaları delerek yer altında gizli tüneller meydana getirmiş ve bu tüneller, plajı Biskay Körfezi’ne bağlıyor. Bu tüneller sayesinde deniz suyu, plaja süzülerek küçük bir koyda hafif dalgalar oluşturuyor. Gelgitlere bağlı olarak su seviyesi değişiyor ve su yükseldiğinde, diz hizasını aşmıyor olsa da yüzmek mümkün oluyor.

KORUMA ALTINDA BİR DOĞAL ANIT

Playa de Gulpiyuri, sadece sıradan bir doğa olayı değil, aynı zamanda Asturias hükümeti tarafından “Doğal Anıt” olarak tescillenerek korunuyor. 345 kilometrelik engebeli sahil şeridine sahip olan Asturias bölgesinin en iyi plajlarından biri olarak sık sık seçiliyor. Küçük ve izole bir plaj olmasına rağmen, buraya gelen ziyaretçiler bu doğal güzelliğe hayran kalıyor.