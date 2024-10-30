Yerli Üretimle Raylı Sistemler Gelişecek

BAKAN URALOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bakanlığımızın sağladığı AR-GE destekleri sayesinde raylı sistem firmalarımızın üretim yelpazelerini genişleterek uluslararası arenada ön sıralarda yer alacağına ve demir yolları sektöründe bir daha ithalattan bahsetmeyeceğimize inanıyorum” dedi. Uraloğlu, OSTİM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması” etkinliğinde konuştu. Uraloğlu, son 22 yılda yerli sanayinin her alanda önemli bir gelişim gösterdiğini vurguladı. Türkiye’nin savunma sanayisi, makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik ve haberleşme gibi stratejik sektörlerde yüksek teknoloji ürünleri üreterek küresel bir üretici ve ihracatçı konumuna geldiğini belirtti. Uraloğlu, Türkiye’nin kendi otomobilini, haberleşme ve gözlem uydularını, savaş uçaklarını, helikopterlerini, gemilerini ve elektrikli trenlerini üreterek tarihe damga vurduğunu ifade etti.

DEMİR YOLU SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

Bakan Uraloğlu, demir yollarını 2002 yılından itibaren öncelikli sektör olarak belirlediklerini hatırlatarak, 2003’te yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunu 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını aktardı. Uraloğlu, “Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp, özel sektörün önünü açtık. Bugüne kadar ulaştığımız noktada uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz” diye konuştu. Uraloğlu, Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi’nde test ve sertifikasyon çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca TCDD Taşımacılık için sipariş edilen 95 lokomotifin seri üretim çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Demir yolu sektöründe daha fazla projeyle çalışmalara hız kazandırılacak yeni bir döneme girildiğini belirtti.

AR-GE DESTEKLERİNİN GENİŞLETİLMESİ

Bakan Uraloğlu, bakanlığın teşkilat ve görevlerini belirten ilgili kanun maddesinin raylı sistemleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti. UDHAM’ın, “raylı sistem ve denizcilik teknolojileri” ibarelerinin eklenmesiyle bu sektörlere de destek verilmesinin önünün açıldığını belirtti. Uraloğlu, “UDHAM eliyle bugüne kadar demir yolları özelinde haberleşme sistemleri için 5 projeye 34 milyon liradan fazla AR-GE desteği sağladık. Artık bujiden tekerlek setine, lokomotiften vagona, motordan rulmana raylı sistemlerle ilgili her unsur için yerli ve milli teknoloji geliştirme desteği sağlayabileceğiz” dedi. Demir yolu araçlarının pazar büyüklüğünün 63,3 milyar avroya ulaştığını, sektörün bu pazardan daha fazla pay alması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

KALKINMA YOLU PROJESİ’NE DİKKAT

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Ovaköy’den Edirne’ye kadar uzanan demir yolu altyapısını geliştirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, “Bu noktada Kalkınma Yolu’nun hayata geçmesiyle bu koridor üzerinde işletme yapacak olan şirketlerin hat üzerinde kullanacağı yeni tren setlerinin yerli ve milli olarak üretilmesi en önemli hedeflerimizdendir. Bu vesileyle yarın Bağdat’a bir ziyaretimiz olacak” açıklamasında bulundu.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınayarak, “Bu olaylar bizim daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ülkemizde yerli üretim için üreticilerimizle iş birliği yaparak hareket etmemiz gerektiğini daha iyi anladık” dedi. Açılış konuşmalarının ardından yapılan zirve oturumları devam etti. Bakan Uraloğlu, “Bakanlığımızın sağladığı AR-GE destekleri sayesinde raylı sistem firmalarımızın çok daha başarılı ve yenilikçi işlere imza atıp, üretim yelpazelerini genişleterek uluslararası arenada ön sıralarda yer alacağına ve demir yolları sektöründe bir daha ithalattan bahsetmeyeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.