Yerlikaya: 150 Polis Yaralandı, 260 Tutuklama

POLİS YARALANMALARI VE GÖZALTILAR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan protesto gösterilerinde 150 polisin yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte bin 879 kişinin gözaltına alındığını, bu şüphelilerden 260’ının tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, “Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı” diyerek güvenlik güçlerine yönelik yapılan saldırılara dikkat çekti. Bakan, adaletin sağlanmasının yalnızca mahkeme salonlarında mümkün olduğunu belirterek sokağa çıkmanın kimseyi temize çıkarmayacağını vurguladı.

EYLEMCİLERİN SUÇ DURUMU

Son protestolar sonrası gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 879 kişi arasından 468’ine adli kontrol uygulandığı, 662’sinin işlemlerinin devam ettiği ve 12 terör örgütü ile bağlantısı olan kişilerin tespit edildiği ifade edildi. Yerlikaya, ayrıca aralarında uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından işlemlere tabi tutulanların bulunduğunu belirtti. Eylemler sırasında yaralanan 150 polis için “Onlar bu milletin evladı değil mi? Onların yolunu gözleyen evlatları, anaları, babaları yok mu?” dedi.

BAYRAM TATİLİ TEDBİRLERİ

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı ve bu süre zarfında trafik tedbirleri artırıldı. 8 Nisan’a kadar 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelin görev yapacağı açıklandı. İçişleri Bakanı, Ramazan Bayramı’nın kutlanmasının acıya dönüşmemesi için en büyük dileklerinin bu olduğunu belirtti. İstatistiklere göre, trafik kazalarında günlük can kaybının 24 olduğunu ve bunun yarısının aşırı hızdan kaynaklandığını ifade etti. Bayramda yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır bir ömür mutluluk demektir” dedi. Emniyet kemeri kullanımının can kaybını yüzde 45 azalttığını aktaran Yerlikaya, sürücülere kazasız yolculuklar diledi.