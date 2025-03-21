Yerlikaya: 16 Polis Gösterilerde Yaralandı

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bu şüphelilerden 72’sinin yurt dışında olduğu, ayrıca 54 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

GÖSTERİLERDE POLİSLER YARALANDI

Dün gece gerçekleştirilen gösterilerde, 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından 53 kişiye işlem yapıldığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, olaylar sırasında 16 polisin yaralandığını belirtti. Yaralı polisler için acil şifalar diledi.

SİBER SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında sürdürdüğü çalışmalara vurgu yaptı. “Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır,” diyen Yerlikaya, suç ve suçlularla kararlı bir mücadele içinde olduklarını ifade etti.