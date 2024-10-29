Yerlikaya: Saldırılara Rağmen Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz

Bakan Yerlikaya’nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için “Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Yerlikaya, Bakanlık olarak terörle mücadelede İHA ve SİHA’larla tarih yazıldığını ifade etti. “Hainlerin inlerine giriliyor, terörü kaynağında yok ediyoruz” diyerek, yürütülen mücadeleye vurgu yaptı.

Gökbey Hakkında Bilgiler

Bakan, Gökbey helikopterlerinin Jandarma Teşkilatı’na kazandırılmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Gökbey helikopterleri, “en zorlu iklim koşullarında dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece gündüz demeden etkin şekilde faaliyet gösterme kabiliyetine sahiptir.” ifadeleriyle özellikleri anlatıldı.