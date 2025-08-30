Yerlikaya: Suriyelilerin Geri Dönüşü 450 Bin

SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Kütahya’da gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’ sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin vatanlarına dönüşü hakkında güncel istatistikleri paylaştı. 8 Ekim 2024’ten bu yana geri dönenlerin sayısının 450 bin 169 olduğunu belirtti. Yerlikaya, “8 Aralık 2024 yani Suriye’nin özgürleşmesinden bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu” dedi.

TÜRKİYE, SURİYELİ KARDEŞLERİNİN YANINDA

Yerlikaya’nın açıklamalarında, Türkiye’nin sağladığı göç yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütüldüğüne dikkat çekti. Bakan, ülkenin, tarihsel tecrübesi ve insani yaklaşımıyla örnek bir model sunduğunu ifade etti. Türkiye’nin, 2011 yılında Esad rejiminin zulmünden kaçarak ülkelerine sığınan Suriyeli bireylerin yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.

TOPLAM GERİ DÖNÜŞ SAYISI ARTMAKTA

Yerlikaya, bugüne kadar ülkelerine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının toplamda 1 milyon 190 bin 172 olduğunu açıkladı. 2022 yılında Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 535 bin 898 iken, Ağustos 2025 tarihi itibarıyla bu sayının 2 milyon 506 bin 740’a düştüğünü belirtti. Bakan, bu süreçte Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü, Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla gönüllü dönüşlerin artmaya devam edeceğini ifade etti.