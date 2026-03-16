Yeşil Vatan Projesi Kapsamında 300 Eser Sergilendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi” çerçevesinde, Şubat ayı eğitim kurumlarında Sürdürülebilirlik Ayı olarak kutlandı. Bu kapsamda, İstanbul Lider Koleji Adana Kampüsü’ndeki lise öğrencileri, çevre bilincini üretimle harmanlayan kapsamlı bir proje gerçekleştirdi. Gençler, sürdürülebilirlik teması etrafında hazırlanmış olan çalışmaları, okul kampüsünde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilendi. Bilim, sanat ve spor gibi toplam 12 farklı dalda yer alan sergide, 300 adet eser tamamen geri dönüştürülebilir ve atık materyaller kullanılarak ortaya konuldu. Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini ve çevresel duyarlılıklarını sergileyen bu çalışmalar, katılımcılar tarafından yüksek takdir topladı.

SERGİ AÇILIŞI PROTOKOL ÜYELERİYLE YAPILDI

Serginin resmi açılış töreni, İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından protokol üyeleri, sergi alanındaki stantları tek tek gezerek projeler hakkında öğrencilerden ayrıntılı bilgi aldı. Etkinlik sırasında, gençlerin atık yönetiminden enerji tasarrufuna kadar farklı konulardaki çözüm önerileri dikkat çekti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN EĞİTİM VURGUSU

Etkinlikte konuşma yapan İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, sürdürülebilir bir dünya kurmanın ancak bilinçli nesiller yetiştirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti. Eğitimde üretim ile desteklemenin önemine değinen Kepme, “Öğrenmeyi doğayla uyumlu ve üretim temelli bir deneyime dönüştürmeye devam edeceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.