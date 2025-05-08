“Yeterli Güvenlik Önlemi Almadan Dolaşıyor”

ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRIYLA İLGİLİ YANKILAR DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. 5 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde kalabalık arasında saldırıya uğrayan Özel, Selçuk Tengioğlu adlı bir kişinin yüzüne tokat atmasıyla karşılaştı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemede “kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Olayın ardından güvenlik önlemleriyle ilgili eleştiriler gündeme geldi.

SALDIRIYA YORUM YAPAN YILMAZ ÖZDİL

Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil de bu olayla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Özdil, geçtiğimiz günlerde katıldığı Sözcü TV programında Özgür Özel’e yönelik “Armut gibi geziyor” ifadesini kullanarak, yeterli güvenlik önlemi almadan dolaşmasını eleştirdi. Özel, bu sözler sonrasında Sözcü TV canlı yayınına katılarak Özdil’in ifadelerine tepki gösterdi. “Sana o ‘geri vites’ sözlerini yedirirler” diyen Özel, şu şekilde devam etti: “Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar. O her şeyi çok bilen kahraman abi çıkıp televizyonda ‘Özgür Özel geri vites yaptı’ diyor, o geri vitesi yedirirler adama.”

SÖZCÜ TV’YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Özel, programda sunucu İpek Özbey ile de gerilimli anlar yaşadı ve Sözcü TV hakkında da eleştirilerde bulundu. “Diyor ki bir daha elini boş yollamayın. Bunu söyleyen adamı, sen çıkarıyorsun. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçeveletmek lazım” dedi. Özel, bu sözler yerine bir kişinin ismini vermeden hakaret edildiğini ifade etti.

ÖZDİL’DEN CEVAP: AŞKIMIZ SEBEPSİZ DEĞİL

Özgür Özel’in eleştirilerine karşılık Yılmaz Özdil sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak yanıt verdi. “Beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım.” diyen Özdil, şöyle devam etti: “Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani.”