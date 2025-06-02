“Yetkisiz Kıyma Çekenlere 63 Bin Ceza!”

KURBAN BAYRAMI’NDA HİJYEN TEHLİKELERİNE DİKKAT

Kurban Bayramı yaklaşırken, hijyen tehlikeleri tekrar gündeme geliyor. Binlerce vatandaşın kurban kesiminde bulunduğu bu dönemde, yetkisiz işletmeler ve şahıslar, hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekim işlemleri yapıyor. Bu durum bayramlarda sıkça karşılaşılan bir tablo olarak karşımıza çıkıyor ve ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

VATANDAŞIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, bu dönemde uygunsuz yerlerde hayvan kesimi yaparak kıyma çekenlerin, halkın sağlığı ile oynamış olduğunu ifade ediyor. Manavoğlu, mahalle aralarında, seyyar veya sabit bir şekilde hijyen kurallarına aykırı olarak kıyma çeken kişilerin, sağlığı tehdit ettiğini vurguladı. Temizlik kurallarının ihlali, hastalık yapıcı ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete geçişini kolaylaştırıyor. Düşük maliyetle et elde etmek isteyenlerin, uzun süre bekletilen ve hijyen kurallarına uyulmamış makinelerle yapılan işlemleri tercih etmemesi gerektiğini belirtti.

Kurban etlerinin hijyenik ortamlarda parçalanması ve kıyma çekimi yapılmasının zorunlu olduğu uyarısında bulunan Manavoğlu, bayramda kurban vecibesini yerine getirenlerin, bu işlemleri lisanslı kasap dükkanlarında yaptırmaları gerektiğini belirtti. Önceki yıllarda, ‘merdiven altı’ olarak bilinen yerlerde, nalbur ya da berber gibi farklı mesleklerle uğraşan kişilerin sokaklarda kıyma çekim işlemleri yaptığına dikkat çekti. Manavoğlu, “İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılması durumunda, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, hijyenik ortam uygun olmadığında ise 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor” şeklinde konuştu. Cezaların, şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ve belediye ekipleri tarafından uygulandığı bildiriliyor.