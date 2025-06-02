Yetkisiz Kıyma Çekenlere 63 Bin Lira

KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR VE HİJYEN TEHLİKELERİ

Kurban Bayramı yaklaşırken, hijyen tehlikeleri de gündeme geliyor. Binlerce kişinin kurban kesmesi fırsatını ele geçiren bazı işletmeler ve şahıslar, yetkisiz bir şekilde, hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekimi yapıyor. Bayram dönemlerinde sıkça karşılaşılan bu durumun önemli bir cezası bulunuyor.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN UYGULAMALAR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı sırasında kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde kabukları çıkarılırken, hijyenik şartların göz ardı edilmesinin vatandaşların sağlığı ile oynandığını ifade ediyor. Mahalle aralarında seyyar ya da sabit olarak çalışan ilgisiz kişilerin, sağlık ve hijyen şartlarına dikkat etmeden kıyma çekiminin yapılması uygun değildir. Manavoğlu, temizlik kurallarının yok sayılmasının, hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşma riskini artırdığını belirtiyor.

KALİTESİZ HİZMETLERDEN KAÇININ

Kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyen vatandaşların, aylarca bekletilmiş, bakım ve dezenfeksiyonu yapılmamış makineleri tercih etmemesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, “Açık ortamda kaçak olarak et işleyenlere yönelmemelidir” diyor. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik bir ortamda yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Manavoğlu, vatandaşları kasap dükkanlarını tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

Kurban kesimi sırasında ‘merdiven altı’ olarak bilinen yerlerde çalışan kişiler ile makinesi olan herhangi birinin kıyma çekim işlemleri yapması sıkça görülüyor. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasının, yetkisi olmayan birine 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen koşulları uygun olmadığında ise 42 bin 76 lira para cezası uygulanacağını belirtiyor. Cezaların, ilgili bakanlıklar ve belediye ekipleri tarafından şikayet üzerine hayata geçirildiği bildiriliyor.