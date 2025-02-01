Yiğit Koçak ve Eylül Tumbar Röportajı

İKİ GENCİN HİKAYESİ

İsmi büyüdükçe egoları küçülen iki gençten bahsedeceğiz. Eylül, karşılaştığınızda enerjisiyle ve masmavi gözleriyle insanı etkiliyor. Yiğit ise bir jönde bulunması gereken tüm özelliklere sahip. Bu noktada, “Bir Ömrün Sonbaharı” adlı film, ikilinin ilk kez partner olarak yer alacağı ve sinema deneyimlerini yaşayacağı projeleri. Beyazperdede kendilerini görecek olmanın heyecanını yaşıyorlar. Şimdi, film hakkında anlatmaya başlıyorlar.

FİLMİN KONUSU

7 Şubat’ta vizyona girecek olan “Bir Ömrün Sonbaharı” isimli film hakkında Yiğit Koçak, “Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışan iki tatlı genci izleyeceğiz bu filmde” diyor. Bu şekilde izleyiciler, iki gencin duygusal yolculuğuna tanıklık edecek.