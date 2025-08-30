Yıkım Kararı: Paraliaki Bebek Yıkılacak!

YIKIM KARARI VERİLDİ

İstanbul Bebek’teki Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi sınırlarında bulunan Paraliaki Balık Restoranı hakkında, ruhsatı olmamasına rağmen inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Restoran avukatları bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Dolayısıyla Paraliaki’nin yıkım işlemlerine devam edilecek. Bölgede, benzer şekilde projelerine aykırı inşaat yapıldıkları için birçok mekanda yıkım kararı verilmiş durumda. İşletmeler bu durumu yargıya taşıdı.

PARALİAKİ’NİN SAVUNMASI

Sürecin devam ettiği sıralarda ilk karar ünlü balık restoranı Paraliaki Bebek için geldi. Habertürk TV’den Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararına göre; 26 Mayıs 2025’te saat 10.00’da yıkım işlemi gerçekleştirilmek üzere MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne (Paraliaki Bebek) bildirildi. Restoranın avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün Boğaziçi Kanunu kapsamında inşaat ruhsatı olmaksızın restoranda inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıktırılması kararını hukuka aykırı buldu. Bu nedenle yürütmenin durdurulmasını ve iptal edilmesini talep etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı restoranın açtığı davada, İBB’nin yanında müdahil olma talebinde bulundu. İdare Mahkemesi bu talebi kabul etti. Ancak mahkeme heyeti, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların doğması” halinde yürütmenin durdurulabileceğini ifade etti. Restoranın yürütmenin durdurulması talebi, gerekli şartların birlikte oluşmaması sebebiyle reddedildi. Kararda itiraz yolunun açık olduğu vurgulandı. Bu karar neticesinde restoranın yıkım işlemine devam edilecek.