Yıldız Holding Adapazarı Şeker Fabrikası’nı Satıyor

Ülker markası ile pek çok gıda markasını bünyesinde barındıran Yıldız Holding, 13 yıldır işletmekte olduğu Adapazarı Şeker Fabrikası’nın satışına hazırlanıyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, fabrikanın satışı için Yıldız Holding ve Bor Şeker arasında bir ön protokol imzalandığı bildirilirken, devir bedeliyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Bor Şeker’in yaptığı açıklamada, imzalanan ön protokolün tarafların niyetini gösterdiği ve sürecin bağlayıcı bir pay devir sözleşmesiyle tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Hisse devri tamamlandığında fabrikanın operasyonel işlemlerinin devralınmasıyla ilgili süreçlerin netleşeceği ifade edilirken, görüşmelerin hala sürdüğü belirtildi.

GIDA SEKTÖRÜNDEN TAMAMEN ÇEKİLİYORLAR

Yıldız Holding, mevcut şirket yapısı ile Türkiye’nin en büyük şeker tüketicilerinden biri konumunda bulunuyor. Adapazarı Şeker Fabrikası’nın satışının tamamlanması halinde, şirketin şeker üretiminden tamamen ayrılacağı öngörülüyor.

SAFHA OCAK AYINDA BAŞLADI

Bor Şeker, satın alma sürecine ilişkin görüşmelerin 31 Ocak 2026’da başladığını bildirdi. Ancak süreç stratejik nedenlerle kamuoyuna hemen yansıtılmadı. Şirketin çıkarlarını koruma ve hisse değerlerinde oluşabilecek spekülatif hareketleri engelleme amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde içsel bilginin açıklanmasının geçici olarak ertelendiği vurgulandı.

