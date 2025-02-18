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Yıldız Tilbe Yüzünü Maske ile Kapattı

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YILDIZ TILBE’NİN YÜZÜNDEKİ YANIKLAR

Yıldız Tilbe, yakın bir zamanda saç boyasından kaynaklanan yüzündeki yanıklarla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ünlü sanatçı, yüzünün son halini sosyal medya üzerinden paylaşarak “Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum” ifadelerini kullandı.

YENİ PAYLAŞIM VE MASKE SEÇİMİ

Tilbe, ardından yaptığı yeni paylaşımda yüzünü kaplayan taşlı bir maske takarak dikkatleri üzerine çekti. Maske, şarkıcının yüzünü tamamen kapatmasına rağmen, ayrıntılı inceleme yapıldığında yanıkların henüz iyileşmediği gözlemlendi.

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