“Yıldızların Tercihleri Giderek Belirginleşiyor”

ÜNLÜ İSİMLERİN POLİTİK DURUŞLARI

ABD’deki seçimlere yaklaşırken, birçok ünlü isim siyasetle ilgili tutumlarını ortaya koymaya başladı. Özellikle müzik dünyasından gelen tepkiler dikkat çekiyor.

50 CENT’İN ŞAŞIRTAN KARARI

Rap müziğin önemli isimlerinden 50 Cent, ABD Başkan Adayı Donald Trump’ın New York mitinginde “Many Men” (Wish Death) parçasını seslendirmesi için kendisine sunulan 3 milyon dolarlık teklifi redetti. Başkan Trump’ı destekliyor olmasına rağmen bu yüksek miktardaki teklifi neden geri çevirdiği ise herkesin ilgisini çekti.