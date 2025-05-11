Yılın İlk 4 Ayında 498 Bin 666 İşlem Yapıldı

Ekipler Trafikte Denetimlere Devam Ediyor

Ülke genelinde sürmekte olan trafik denetimleri kararlılıkla sürüyor. Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ederek gerekli işlemleri yapıyor. “Lütfen trafik ışıklarına uyalım.” Hafta boyunca, 7/24 devam eden denetimlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden uygulamaların detaylarını paylaşarak dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: 2025 yılının ilk dört ayında trafik ekiplerinin, trafik ışık ihlali sebebiyle 369 bin 457 araca/sürücüye işleme koyduğunu belirtti. 2024 yılında ise 137 vatandaşın, her üç günde bir “kırmızı ışık ihlali” yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti. “Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın.”

Denetimler ve Sonuçlar

1-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 3 milyon 600 bin aracın denetlendiğini açıklayan Yerlikaya, verilerini şu şekilde aktardı: Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından bu tarihler arasında 3 milyon 600 bin 17 araç üzerinde denetim yapıldı. Mevzuatta izin verilmeyen ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan 50 sürücüye de işlem uygulandı. Diğer işlemleri şöyle sıraladı: hız ihlali nedeniyle 149 bin 311 araç, periyodik muayenesi yapılmayan 27 bin 818 araç, emniyet kemeri takmayan 25 bin 993 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 araca işlem yapılarak toplamda 498 bin 666 araca/sürücüye uygulama yapıldı. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”