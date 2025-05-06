Yılların Ustası Marka Marka Uyardı

SCOTTY KILMER’DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Otomotiv sektöründe 55 yılı aşkın tecrübesiyle tanınan tamir ustası Scotty Kilmer, yeni araç almayı düşünenlere çarpıcı uyarılarda bulunuyor. TikTok’ta milyonlarca takipçisi bulunan Kilmer, özellikle lüks segmentteki bazı araçların yalnızca marka prestiji amacıyla yüksek maliyetler yarattığını ve ileride ciddi tamir masraflarıyla karşılaşma riskinin bulunduğunu vurguluyor.

BMW YÜKSEK MALİYETLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Kilmer, BMW’yi “Büyük Para Çarçur Edici” (Big Money Waster) olarak tanımlıyor. Bu araçların, statü sembolü olarak tercihe edilmesine rağmen, güvenilirlik konusunda hayal kırıklığına neden olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, gelecekteki kullanıcılar için önemli bir mesele haline gelebiliyor.