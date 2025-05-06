Gündem

Yılların Ustası Marka Marka Uyardı

yillarin-ustasi-marka-marka-uyardi

SCOTTY KILMER’DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Otomotiv sektöründe 55 yılı aşkın tecrübesiyle tanınan tamir ustası Scotty Kilmer, yeni araç almayı düşünenlere çarpıcı uyarılarda bulunuyor. TikTok’ta milyonlarca takipçisi bulunan Kilmer, özellikle lüks segmentteki bazı araçların yalnızca marka prestiji amacıyla yüksek maliyetler yarattığını ve ileride ciddi tamir masraflarıyla karşılaşma riskinin bulunduğunu vurguluyor.

BMW YÜKSEK MALİYETLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Kilmer, BMW’yi “Büyük Para Çarçur Edici” (Big Money Waster) olarak tanımlıyor. Bu araçların, statü sembolü olarak tercihe edilmesine rağmen, güvenilirlik konusunda hayal kırıklığına neden olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, gelecekteki kullanıcılar için önemli bir mesele haline gelebiliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Altay Bayındır, Manchester United’a Elveda Dedi

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır, Manchester United'a geri dönüyor. Bu durum, spor dünyasında büyük merak uyandırdı. Tüm detaylar dikkatle takip ediliyor.
Flaş

Bahar Dizisi İzleyicileri O Sahneyi Kapatıyor

Salı akşamları izleyiciyle buluşan Bahar dizisi 45. bölümüyle büyük ilgi gördü. Her bölümde artan gerilimle birlikte önemli bir kriz yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.