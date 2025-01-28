Yılmaz, BM Yetkilisi Grandi ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI VE BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Filippo Grandi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkemizde geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri için yürüttüğümüz çalışmaları ve insani diplomasi alanındaki katkılarımızı ele aldık” şeklinde ifadelerde bulundu.

SORUMLULUK ALMA ZAMANI

Yılmaz, Türkiye’nin Gazze ve Suriye gibi bölgelerde vatanlarından edilmiş insanlara yaptığı yardımların öneminin günümüzde daha fazla anlaşıldığını belirtti. “Savaşların ve insani krizlerin önlenmesi için uluslararası iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası toplumun, Suriye’de yaptırımların sona erdirilmesi, istikrarın sağlanması ve geri dönüşleri destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi için daha fazla sorumluluk alması gerekiyor” dedi. Yılmaz, Grandi’ye iş birliği için teşekkür ederek, “Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı. (DHA)