Yılmaz’dan Erken Seçim Eleştirisi

ERKEN SEÇİM İHTİMALİNE YANIT

Cevdet Yılmaz, erken seçim çağrılarıyla ilgili soruya yanıt verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde 6 partiye karşı demokratik bir mücadelele yüzde 52 oyla yeniden seçildiğini hatırlattı. Yılmaz, “Herkesin özgürce yarıştığı, adil bir seçim oldu. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?” sözleriyle muhalefetin taleplerine eleştiride bulundu. 2028’e kadar bir süre bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, CHP’nin “adaylık atmosferi” oluşturarak algı yaratma çabasını eleştirdi.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik soruya Cevdet Yılmaz, sürecin hukuki olduğunu ve bu durumu “siyasi” olarak nitelendirmenin hatalı olduğunu ifade etti. Tutuklamada yolsuzluk ve terör boyutlarının mevcut olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Dosyaya bakmadan yorum yapmak doğru değil. Hukuka güvenmeliyiz” diyerek süreçle ilgili güvenin önemini vurguladı. Ayrıca, belediye meclisinin geçici bir başkan seçeceğini ve bunun hukuki bir tedbir olduğunu belirtti. Yılmaz, yaşanan olayların CHP’nin iç tartışmalarını topluma mal etme çabası olduğunu da ekledi.

SEÇİM GÜNDEMİ ÜZERİNE

Cevdet Yılmaz, CHP’nin erken seçim tartışmalarını stratejik bir araç olarak kullandığını dile getirdi. “2025’teyiz, önümüzde uzun bir süre var. Bu acele niye? ‘Aday olduğum için bu yapıldı’ algısı yaratılmak isteniyor” diyerek mevcut olmayan bir seçimin gündeme getirilmesinin gereksizliğini vurguladı. Ayrıca muhalefetin “ön seçim” girişimlerini de eleştirerek Türkiye’nin istikrarının bu tür tartışmalarla sarsılamayacağını ifade etti.

MARJİNAL GRUPLAR VE EKONOMİ

Yılmaz, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından meydana gelen sokak hareketlerine atıfta bulunarak, “Marjinal gruplar Gezi benzeri bir kargaşa yaratıp ekonomiyi olumsuz etkilemeye çalışıyor. Ancak bu kısa sürede başarısız oldu. Ülkemizde huzur ve istikrar var, bunu kimsenin bozmaya hakkı yok” dedi. İktidar ve muhalefetin ekonomiye sahip çıkması gerektiğini belirten Yılmaz, sokak protestolarının hukuki çerçevede gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

YARGI SÜREÇLERİ ÜZERİNE

Cevdet Yılmaz, yargı süreçlerinin sadece CHP’li belediyelere yönelik olduğuna dair iddiaları reddetti. “Kim suç işlerse, ister iktidar ister muhalefet belediyesi olsun, yargı hesap sorar. Çoğu dosya CHP’nin kendi iç şikayetlerinden geliyor” ifadelerini kullandı. Yılmaz, hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı bulunmadığını, fakat herkesin kendini savunma hakkına sahip olduğunu da ekleyerek sosyal medyada sistematik bir yönlendirme çabası gördüğünü belirtti.