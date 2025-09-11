Yılmaz, Enflasyon 2025’te Yüzde 30’u Geçecek

EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Ekonomi alanında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda önemli bilgiler verdi. Türkiye’nin uzun bir süredir tartıştığı ‘orta gelir tuzağı’ probleminin çözümüne değinen Yılmaz, bu yıl ilk kez yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçiş için somut adımlar atıldığını dile getirdi. Ancak bu gelişmenin sadece rakamsal bir değişimle sınırlı olmadığını belirten Yılmaz, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin niteliksel bir dönüşüm sürecine girdiğini de gösteriyor. Hedefimiz, yüksek gelirli ülke konumunu kalıcı hale getirmek” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yılmaz, hayat pahalılığıyla etkin mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı. “Bir taraftan makul düzeyde büyümeyi devam ettiriyoruz, diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz” diyerek 2023 yılında yüzde 65 olarak gerçekleşen enflasyonun, 2024 sonunda yüzde 44’e gerileyeceğini hatırlattı. Yılmaz, Haziran 2024’ten itibaren düşüş yaşandığını ve yıllık bazda 42,5 puanlık bir gerileme sağlandığını açıkladı. 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına inmesini beklediklerini söyledi.

BÜYÜME HEDEFİ VE GÖRÜŞLER

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen sağlam yapısını koruduğunu belirtti. 2024’te ekonominin yüzde 3,3 büyümesini öngörürken, 2025’in ilk yarısında yüzde 3,6 büyüme beklediklerini belirtti. Yıl sonu için de yine yüzde 3,3 büyüme hedefi koyduklarını ifade eden Yılmaz, “Dünya genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin yakaladığı büyüme oranı oldukça makul ve dezenflasyon politikalarımızla tutarlıdır” dedi.