Yılmaz Erdoğan’dan Bahçeli’ye Anlamlı Teşekkür

YILMAZ ERDOĞAN’IN SÜRPRİZ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Türkiye’nin sevilen sanatçısı Yılmaz Erdoğan, bu defa sahne yerine sürpriz bir telefon görüşmesiyle gündemin merkezine yerleşti. Ekol TV’nin bildirdiğine göre, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda bir araya geldi. Bu görüşmenin arka planında nelerin olduğunu merak eden birçok kişi var. Ünlü komedyen ile siyasetin önemli isminin buluşması, dikkat çekti.

TEŞEKKÜR VE MİNNETTARLIK AÇIKLAMASI

Görüşmenin en fazla dikkat çeken kısmı, Yılmaz Erdoğan’ın Bahçeli’ye “terörsüz Türkiye” hedefindeki katkıları için teşekkür etmesi oldu. Sanatçı, Bahçeli’nin bu konudaki çabalarını överek, minnettarlığını ifade etti. Bu duygu dolu an, hem sanatçı hem de siyasiler arasında olumlu bir havanın esmesine sebep oldu.

BAHÇELİ’DEN SAMİMİ TEPKİ

Devlet Bahçeli, Yılmaz Erdoğan’a verdiği yanıtta boş durmadı ve ona hoş bir sürpriz hazırladı. MHP lideri, sanatçının yazıp oynadığı diziyi ilgiyle izlediğini paylaştı. Erdoğan’ın dizideki ciddi ve kararlı duruşunu öven Bahçeli, “Bu rol sana çok yakışmış” ifadelerini kullanarak, tebriklerini iletti. Bahçeli’nin diziye duyduğu hayranlık tatlı bir detay olsa da, asıl önemli olan “terörsüz Türkiye” konusundaki sıcak diyalogdu.