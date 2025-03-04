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Yılmaz Erdoğan’dan Bahçeli’ye Teşekkür Mesajı

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YILMAZ ERDOĞAN’DAN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Türkiye’nin popüler sanatçısı Yılmaz Erdoğan, sahneyle değil, sürpriz bir telefon görüşmesiyle dikkat çekti. Ekol TV’nin haberine göre, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla bir araya geldi. Bu buluşmanın arka planında nelerin olduğu herkesin merak konusu oldu. Ünlü komedyen ve siyasetin önemli isminin buluşması ilgi çekti!

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Görüşmenin en dikkat çeken yönü, Yılmaz Erdoğan’ın Bahçeli’ye “terörsüz Türkiye” hedefine katkılarından dolayı teşekkür etmesi oldu. Sanatçı, Bahçeli’nin bu konudaki emeklerini övdü ve minnettarlığını açıkça dile getirdi.

BAHÇELİ’DEN BEĞENİ DOLU YANIT

Devlet Bahçeli de Erdoğan’a hoş bir sürpriz yaptı ve sanatçının yazıp oynadığı diziyi büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirtti. Erdoğan’ın dizideki ciddi ve kararlı tavrını öven Bahçeli, “Bu rol sana çok yakışmış” diyerek sanatçıyı tebrik etti. Bahçeli’nin diziye olan ilgisi keyifli bir detay olsa da, asıl dikkat çeken konu “terörsüz Türkiye” noktasındaki bu samimi diyalog oldu!

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