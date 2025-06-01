Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi Açıklaması Yaptı

YENİ YARGI PAKETİ İLE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için köklü bir değişikliğe adım attı. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Adalet Komisyonu tarafından TBMM’de kabul edildi. Genel kuruldan da geçmesi beklenen bu yasa teklifi, hukuk sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor ve toplamda 30 maddeden oluşuyor.

ADALET BAKANINDAN KAPSAMLI AÇIKLAMA

Toplumda adalet algısını güçlendirmek, cezaların caydırıcılığını artırmak ve suçluların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hazırlanan bu paket, suçla mücadelede etkinliği artırırken insan odaklı bir infaz yaklaşımını da ön planda tutuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin TBMM’deki kabulünden sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan, cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını ve infaz sisteminde ıslah edici bir anlayışın benimseneceğini belirtti.

CAYDIRICI CEZA YAKLAŞIMI

Bakan Tunç’un açıklamalarında, “10. Yargı Paketiyle Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem Başlıyor” ifadesi dikkat çekiyor. Yeni düzenlemeye göre, hükümlüler aldıkları ceza 2 yılın altında olsa bile koşullu salıverilme tarihine kadar cezanın en az 1/10’unu ceza infaz kurumunda geçirip denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Bu durum, cezanın caydırıcılığını güçlendirecek ve infazın amaca uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

ETKİN SUÇLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Paket, suçla mücadelede etkin adımlar atarken, suçluların rehabilite edilmesi için önemli düzenlemeleri de içeriyor. İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahkumların, dış dünyaya uyum sağlamaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla koşullu salıverilme imkanları artırıldı. İkinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4/3’ünü iyi hâlli olarak infaz ettikleri takdirde bu haktan yararlanabilecekler.

İNSAN ODAKLI İNFAZ YAKLAŞIMI

10. Yargı Paketiyle özel infaz usullerinin kapsamı genişletilecek. Örneğin, kasten işlenen suçlarda ceza infaz süreleri uzatılacak. Kadınlar, çocuklar veya 65 yaş üstü bireyler için konutta infaz süresi artırılacak. Ayrıca, ağır hastalık veya engellilik gibi durumlar göz önünde bulundurularak bazı mahkumların cezasının konutlarında çekmesine müsaade edilecek.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Çocuk hükümlüler için ceza infaz sisteminde de değişiklik yapılacak. Çocuk kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitim evine ayrılmaları, iyi hal değerlendirmesi ile belirlenecek. Kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az ceza alan çocuklar, cezalarını doğrudan çocuk eğitim evlerinde infaz edebilecekler.

TRAFİK VE ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ YASALAR

Trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele sağlanacak. Trafikte yol kesme eylemi yeni bir suç olarak tanımlanacak ve buna verilen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar çıkacak. Ayrıca, tehdit suçlarında hapis cezası süreleri artırılacak ve çeşitli suçların alt sınırları yeniden düzenlenecek.

KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI

10. Yargı Paketi ayrıca, dijital alanda kişilik haklarını koruma yönünde düzenlemeler içeriyor. İnternet üzerindeki saldırılara yönelik kişilere, içerik çıkarılması veya erişimin engellenmesi konusunda yasal hak tanınıyor. Sulh ceza hâkimlikleri, yapılan başvuruları 24 saat içinde değerlendirerek karar verebilecek. Bu adımlar, dijital mecralarda kişilik haklarının etkin bir şekilde korunmasını amaçlıyor.

NOTERLİKTE YENİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Noterlik Kanununda disiplin hükümleri de yeniden düzenleniyor. Disiplin yaptırımları, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde daha net bir şekilde tanımlanacak. TBMM Adalet Komisyonundan geçen 10. Yargı Paketi’nin, TBMM Genel Kurulunda da kabul edilmesi bekleniyor. Adalet Bakanı, vatandaşların adalete güveninin artırılacağını ve Türkiye Yüzyılı’nın “Adaletin Yüzyılı” olacağını ifade etti.