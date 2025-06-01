Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi’ni açıkladı

CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMA ADIMI

Türkiye, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen büyük bir değişikliğe imza attı. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak adlandırılan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Adalet Komisyonu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildi. Genel kuruldan geçmesi beklenen bu hukuk paketi, toplamda 30 maddeden oluşuyor.

BAKAN TUNÇ’TAN YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Toplumda adalet algısını güçlendirmeyi, cezaların caydırıcılığını artırmayı ve suçluların rehabilitasyonunu sağlamayı hedefleyen bu yeni düzenlemeler, suçla mücadelede etkinliği artırmayı ve insan odaklı bir infaz yaklaşımını ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paket TBMM’den geçtiği için sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Tunç, “Yeni düzenlemelerle cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak, suçla mücadelede daha güçlü adımlar atılacak” diyerek, infaz sistemine ıslah edici bir anlayışın gireceğini vurguladı.

CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Yeni düzenlemeler, cezanın infazı amacına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayarak caydırıcılığı güçlendirecek. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında dahi olsa, koşullu salıverilme tarihine kadar sürelerinin en az 1/10’unu ceza infaz kurumunda geçirerek denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Böylece toplumda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı tamamen ortadan kalkmayı hedefliyor.

Tenkit edilen suçlarla etkin mücadele sağlanırken, suçluların rehabilitasyonu için de yeni önlemler alınacak. İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumlar, dış dünyaya uyum sağlamaları için koşullu salıverilebilecekler.

İNSAN ODAKLI YAKLAŞIMLA YENİ İNFaz UYGULAMALARI

10. Yargı Paketiyle özel infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor. Uygulamalar arasında hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamının genişletilmesi yer alıyor. Kadın, çocuk veya 65 yaşını doldurmuş kişilerin konutta infazı yapılmasına daha fazla olanak tanınacaktı. Ayrıca, ağır hastalık veya engellilik durumunda olanların cezasının konut koşullarında infaz edilmesi sağlanacak.

Doğum yapmış kadın hükümlülere, ceza infaz kurumu yerine evde infaz hakkı getiriliyor. Tüm bu düzenlemelerin amacı, insan odaklı bir yaklaşım ile infaz süreçlerini iyileştirmek.

ÇOCUKLAR İÇİN ISLAH VE EĞİTİM ODAKLI YENİ DÜZENLEMELER

10. Yargı Paketi, çocuk hükümlüler için ceza infaz sisteminde değişiklikler öngörüyor. Çocuk hükümlüler, çocuk eğitimevine ayrılmalarına dair karar, iyi hal değerlendirmesi sonucunda verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya az süreyle hapis cezası olan çocuklar, cezalarını doğrudan eğitim evlerinde çekecek.

TRAFİKTE CAN GÜVENLİĞİNE YENİ TEDBİRLER

Yeni paketle birlikte trafik düzenini bozan eylemlerle etkin şekilde mücadele edilecek. Trafikte suç işleyenlere yönelik hapis cezası gibi yaptırımlar artırılacak. Ayrıca, alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlar için de ceza artırılacak.

ŞİDDETE KARŞI GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR

Kasten yaralama suçlarında hapis cezası sürelerinde artış yapılacak. Tehdit suçunda da alt sınır 2 ay olarak belirlendi. Cezaların üst sınırında yapılan artış, suça teşebbüs edenleri daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakacak.

DİJİTAL ALANDA KİŞİLİK HAKLARINI KORUMA

Dijital mecralarda kişilik haklarını korumaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Kişilere yönelik şeref ve itibarlarına saldırı durumunda, içeriğin çıkartılması veya erişimin engellenmesi için gerekli başvurular yapılabilecek. Sulh ceza hâkimliğinin hızlı karar vermesi sayesinde, hak ihlalleri durumunda gereken tedbirler hızla alınabilecek.

NOTERLİK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

10. Yargı Paketi kapsamında noterlik disiplin hükümleri yeniden ele alınacak. Disiplin yaptırımları, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık bir şekilde tanımlanacak.

Bütün bu yeniliklerin TBMM Genel Kuruluna da geçerek kabul edilmesi sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hukukun üstünlüğünü esas alan bir adalet sistemi oluşturulması hedefleniyor. Adaletin Yüzyılı, Türkiye’nin geleceği için büyük bir fırsat sunuyor.