Yılmaz Tunç: İtiraz Yolu Açık

YILMAZ TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara kararla; Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verilmiştir.”

DURDURMA VE TEDBİR KARARLARI

Açıklamaya göre, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine karar verildi. Ayrıca, 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında yer alan kongre takvimindeki seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulması da onaylandı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ile İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri ise reddedildi.

Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar, HMK 394. Maddesine göre itiraz yolunun açık olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun da açık olduğu belirtildi. Verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliği taşıyor ve nihai bir hüküm teşkil etmiyor. Yargılama süreci ise devam ediyor.