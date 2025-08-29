Yılmaz Vural’dan Ali Koç’a Selam

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVI SONA ERDİ

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini üstlenen Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Yılmaz Vural’dan başkan Ali Koç’a bir mesaj iletildi. Yıllar boyunca birçok kez Fenerbahçe’yi çalıştırma isteğini dile getiren 72 yaşındaki hoca, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

YILMAZ VURAL’DAN ALİ KOÇ’A SELAM

Yılmaz Vural, telefon görüşmesi yaptığı sırada çektiği bir fotoğrafını paylaştı ve “Ali Beeeyy, merhaba.!” ifadesini ekledi. Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.