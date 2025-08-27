yks-birincilerinin-tercihleri-belli-oldu

YKS MARATONU SONUNDA BİRİNCİLERİN YERLEŞTİĞİ YERLER BELLİ OLDU

YKS maratonunun sona ermesiyle birlikte birincilerin yerleştiği yerler netlik kazandı. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) alınan bilgiye göre, TYT ve AYT sayısal puan türünde en yüksek puanı alan Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne burslu olarak yerleşti. AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldu.

BİRİNCİLERİN YERLEŞTİĞİ ÖĞRENCİLER

YDT İngilizce birincisi olan Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti. YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak girmeye hak kazandı. YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kayıt olurken, YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç da Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

TIP BÖLÜMÜ TERCİH EDİLMEDİ

Geçen yıl YKS birincilerinin 4’ü mühendislik, 2’si iktisat, diğerleri ise işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşti. 2023 yılında ise YKS birincilerinden 3’ü tıp, 2’si mühendislik, diğerleri hukuk, ekonomi, psikoloji ve ilahiyat bölümlerine yerleşti. 2022 yılındaki birincilerden 2’si mühendislik, 2’si tıp, 2’si hukuk, diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat bölümlerine yerleşti. 2021 yılında ise 2’si tıp, 2’si mühendislik, diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji alanlarında eğitim aldı.

EKSİK KONTENJANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt sürecinin gerçekleşeceğini ifade ederek, “Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum.” dedi. Üniversite hayatının, gençlere diplomayla birlikte kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda eşsiz fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Özvar, rekabetçi bir süreç sonunda kazanılan imkanların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini, bu adayların az sayıda kalan boş kontenjanlar için yeniden tercih yapma fırsatına sahip olabileceklerini kaydetti.