Yoğun Koku Ankaralıları Endişelendirdi: V.A Açıklama Yaptı

YOĞUN DUMAN VE İS KOKUSUNUN NEDENİ

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklama ile şehirde hissedilen yoğun duman ve is kokusunun sebebi belirlendi. Valiliğin konuyla ilgili açıklamasında, “Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre; son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır.” denildi.

KENTTEKİ ACİL DURUM

Bu durumun, Ankara genelinde duman ve kötü kokuya neden olan yangınların etkisinden kaynaklandığı tespit edildi. Ayrıca, il sınırları içerisinde herhangi bir yangın olayının olmaması sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu bilgi, vatandaşların güvenliği açısından önemli bir açıklama olarak öne çıkıyor.