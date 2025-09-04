YÖK, 20 Bin Adayın Yerleştiğini Duyurdu

ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖZEL KONTENJANLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre üniversitelerde tanınan özel kontenjanlar, 2025-YKS’de geçmiş yıllardaki gibi büyük ilgi topladı. 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu doğrultuda açılan kontenjanların önemli bir kısmı doldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sebebiyle bölgedeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 2023 yılında hayata geçirilen depremzede kontenjanlarından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ikamet eden adaylar ile depremden etkilenen iller dışında ama bu illerde ortaöğretimin son sınıfında okuyan adaylar yararlanabiliyor. 2025-YKS’de depremzede adaylar için tahsis edilen 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95’i doldu, toplamda 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İÇİN KONTENJANLAR

Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gaziler için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan toplam 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının 971’ine yerleştirme yapıldı. Bu durumda doluluk oranı yüzde 24 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanlar kapsamında, 2023 yılında kayıt yaptıran öğrenciler yükseköğretim yolculuklarını tamamladı. Ön lisans programını bitiren 1557 kadın öğrenci, bu yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Yükseköğretim Kurulu’nun uygulamaya koyduğu 34 yaş üstü kadınlar için 2025-YKS’de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı ve toplam 9 bin 309 kadın aday bu imkandan yararlanarak üniversiteli olmaya hak kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı ise yüzde 80 oldu.

HAK KAYBI VE EŞİTSİZLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

2025-YKS’de şehit yakını, gazi-gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için tahsis edilen toplam 24 bin 868 ek kontenjanın 19 bin 6’sına yerleşim yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için gelecek günlerdeki ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı önemsediklerini belirterek, belirtilen kontenjanlarla dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Özvar, genel ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan ve yerleşen adayların kendi kategorileri içinde ayrı sıralamalara tabi olması gerektiğine dikkat çekerek, “Böylece adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik söz konusu değil” dedi. Ayrıca depremzede adaylara tahsis edilen ek kontenjanların gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için büyük önem taşıdığını ifade eden Özvar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gaziler için ayrılan ek kontenjanların ise şehit yakınlarına, gazilere olan minnettarlığın bir sembolü olduğunu belirtti. 34 yaş üstü kadınlar için oluşturulan kontenjanların fırsat eşitliğini genişletmek ve yükseköğretime adil erişim sağlamak amacıyla uygulamaya geçirildiğini hatırlatan Özvar, dezavantajlı gruplara telafi imkanı sunulmasının ve herkesin eşit fırsatlara sahip olmasının sosyal devletin yükümlülüğü olduğunu vurguladı.