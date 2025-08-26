YÖK: 400 Bin Yabancı Öğrenci Yerleşmedi

YÖK’TEN ASILSIZ İDDİALARA YANIT

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medyada dolaşan “ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği” iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve dezenformasyon içerdiğini vurguladı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ‘ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği’ iddiası tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.” dedi.

YKS KONTENJANLARINI KULLANMIYORLAR

Açıklamada, uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliğe sahip sınav sonuçlarıyla yerleştiği belirtildi. Özvar, bu öğrencilerin kesinlikle YKS kontenjanlarını kullanmadığını, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS’ye başvurabildiğini dile getirdi. Uluslararası öğrencilere ayrılmış kontenjan oranının her program için ayrıca belirlendiği ve toplam öğrenci sayısının yüzde 5’i civarında olduğu ifade edildi. Kontenjanların ise üniversitelerin teklifleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile belirlendiği kaydedildi.

ULUSLARARASI MEZUNLARIN ÖNEMİ

Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin ülkeler arası dostluk köprüleri kurmaları açısından büyük önem taşıdığını belirten Özvar, “Bugün 194’ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır.” dedi. Özvar, kamuoyunun resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere güvenmesini, asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica etti.