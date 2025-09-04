YÖK, Özel Kontenjanlara 20 Bin Aday Yerleşti

UNİVERSİTELERDEKİ ÖZEL KONTENJANLARIN DOLULUĞU

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde tanınan özel kontenjanlar, önceki yıllarda olduğu gibi 2025-YKS’de büyük ilgi görüyor. 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sınav kapsamında açılan kontenjanların büyük bir kısmı dolmuş durumda. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle bölgedeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına 2023 yılında uygulamaya konulan depremzede kontenjanlarından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ikamet eden adaylar ile depremden etkilenen iller dışında olan ancak bu illerde ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adaylar yararlanabiliyor. 2025-YKS’de depremzede adaylar için ayrılan 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95’i doldu. Toplamda 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA KONTENJAN

Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan toplam 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının yalnızca 971’ine yerleştirme yapıldı. Böylece bu kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 olarak belirlendi. 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjan kapsamında, 2023 yılında ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler yükseköğretim yolculuklarını tamamladı. Ön lisans programını bitiren 1,557 kadın öğrenci, bu yıl mezuniyet sevinci yaşıyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanan ve daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara 2025-YKS’de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı. Toplam 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteli olma hakkı kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 oldu.

DOLULUK ORANLARI VE GELECEK YERLEŞTİRMELER

2025-YKS’de şehit yakını, gazi, gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 ek kontenjanın 19 bin 6’sına yerleştirme yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için önümüzdeki günlerde açıklanacak ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı önemsediğini belirterek, bu kontenjanlarla özellikle dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurguladı. Özvar, genel kontenjan ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan ve yerleşen adayların, kendi kategorileri içerisinde ayrı sıralamalara tabi olduklarını belirtti. “Böylece adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik söz konusu değil” dedi.

EĞİTİMİN SÜREKLİLİĞİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Depremzede adaylar için ayrılan ek kontenjanların gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Erol Özvar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan ek kontenjanların ise şehit yakınlarına ve gazilere olan şükran borcunun mütevazı bir ifadesi olduğunu ifade etti. 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanların fırsat eşitliğini genişletme ve yükseköğretime adil erişimi artırma hedefiyle tasarlayıp uygulamada geçirdiğini hatırlatan Özvar, dezavantajlı gruplara telafi imkanı sunulmasının ve her ferdin eşit fırsatlara sahip olmasının sosyal devletin bir gereği olduğunun altını çizdi.