YÖK Sızma İddialarını Reddetti

YÖK’TEN AÇIKLAMA: SIZMA TESPİT EDİLMEDİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, düzenli kontroller sonucunda Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde (YÖKSİS) herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim olmadığını bildirdi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS’te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir” denildi. Ayrıca, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

DÜZENLİ GÜVENLİK TARLAMASI YAPILIYOR

Açıklamada, veri merkezinin ve sistemlerin her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirildiğinin altı çizildi. “Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız” ifadelerine yer verildi.