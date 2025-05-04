YÖK’ün Yazısı Eşitliği Zedeler

YÖK’ÜN GÖRÜŞÜNE İTİRAZ EDİLİYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere ilettiği yazıyla kamu çalışanlarının işçi statüsünde olanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönünde bir görüş belirtti. Bu karara itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada “Emeğin statüsü olmaz” dedi.

EŞİTLİĞE AYKIRI YAKLAŞIM

Alemdar, “İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir” ifadesini dile getirdi. YÖK’ün yazısındaki yaklaşımın hukuki bir geçerliliği olmadığını vurgulayan Alemdar, “Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır” şeklinde eleştiride bulundu.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Alemdar, tüm yasal yolların kullanılacağını belirterek, “Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı.