Yolcu Otobüsü Yandı, 36 Kişi Kurtarıldı!

OTOBÜS YANGINI HATAY’DAN İSTANBUL’A GİDEN SEFERDE YAŞANDI

Hatay’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara Kızılcahamam Yakakaya mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 36 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ SONUCUNDA ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın bildirimiyle birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir çabanın ardından alevleri söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen yolcular, başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.