Yolcu Taşımacılığında Yeni Dönem Başlıyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE DOĞUM YARDIMI HAKKINDA DÜZENLEMELER YASALAŞTI

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılması ve doğum yardımıyla ilgili düzenlemeleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

TAŞIMACILIKTA CEZA ARTIŞI

Yapılan yasal değişiklikle birlikte, Karayolları Taşıma Kanunu’ndaki idari para cezaları artırılıyor. Yetki belgesi olmaksızın veya belgesi olduğu halde bu belge kapsamı dışında faaliyet gösteren taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Ayrıca yetki belgesi olanların, taşıtını belgesine kaydettirmeden kullanması veya ilgili izinleri almadan tehlikeli yük taşıması durumlarında 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza kesilecek. Bir taşımacının diğer taşımacının faaliyetini engellemesi durumunda ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza uygulaması devreye girecek.

BİLETSİZ TAŞIMACILIĞA CEZA

Biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapan kişilere de 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Yolcu ve eşyaların güvenli bir şekilde taşınmasını ihlal eden taşımacılara, güvenlik önlemlerini uygulamayan yolcu ve göndericilere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza kesilecek. Ek olarak çevre koruma kurallarına aykırı davranan taşımacılara aynı miktarda ceza verilecek. Yolcuların sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları için gereken önlemleri almayan, taahhüt ettiği yere giderken sorun çıkartan taşımacılara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Araç ve şoförlerle ilgili kurallara uymayan taşımacılara ise 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Ceza puanı yüksek olan şoförler için gerekli eğitim ve iç denetim önlemlerini almayan taşımacılar, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari ceza ile karşı karşıya kalacak. Yetki belgesi almadan acente ve taşımacılık yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenler ile tarifelere uymayanlar da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza ödeyecek. Ek olarak, tarifeleri iş yerlerinde, terminal ve bilet satış noktalarında bulundurmayanlar 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar ceza alacak.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA YASAKLAR

Yabancı plakalı araçların Türkiye sınırlarında iki nokta arasında taşıma yapması ya da uluslararası ikili ve çok taraflı taşıma anlaşmalarına uymaması durumunda, taşıt sahibine veya sürücüsüne 5 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza kesilecek.

YOLCU İNDİRİP BİNDİRME CEZALARI

Hukuka ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere aykırı olarak yolcuları sınır kapılarına taşıyanlara veya buralardan aktarma yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza verilecek. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan işletme faaliyeti gösterenler 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza alacak. Mesleki yeterlilik belgesi olmadan taşıt kullanan şoförler için cezalar 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar çıkacak.

DENETİM VE TEKRAR CEZALARI

Yetkililere gerekli bilgi veya belgeleri sunmayanlara 3 bin liradan 30 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olunmadan faaliyette bulunması durumunda, aynı kabahatle ilgili 3 ay içinde ikinci kez ceza verilemeyecek. İlk cezanın kesildiği yıl içinde aynı kabahat üçüncü kez tekrarlanırsa ceza bir kat daha artırılacak. Ceza uygulamalarında gereken hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliklerle düzenlenecek. Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılan değişiklikler, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 6 ay sonra yürürlüğe girecek.