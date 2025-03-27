Yolcu Taşımacılığında Yeni Para Cezaları

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIRILDI

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılması ile doğum yardımlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle onaylanarak yasalaştı.

TAŞIMA FAALİYETLERİNE CEZALAR ARTIRILIYOR

Bu yeni kanunla birlikte, Karayolları Taşıma Kanunu’ndaki idari para cezaları da yükseliyor. Yetki belgesi olmadan ya da yetki belgesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelere ve taşıma komisyonculuğu yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olduğu halde taşıtını kaydettirmeden kullananlar, izin almadan tehlikeli yük taşıyanlar ve taşımacılık hizmetlerini yapmayanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Taşımacının diğer bir taşımacının faaliyetini engellemesi durumunda ise, 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza verilecek.

BİLETSİZ YOLCU TAŞIMALARINA YENİ CEZALAR

Biletsiz yolcu taşımacılığı yapanlar ve sözleşmesiz taşımacılık hizmeti verenlere de 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Güvenlik önlemlerini ihlal eden taşımacılara, yolcu ve göndericilere de benzer şekilde 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza kesilecek. Sağlıklı ve güvenli yolculuk sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen taşımacılara, 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Araç ve şoförlerle ilgili gerekli kurallara uymayan taşımacılara ise 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

CEZA PUANI YÜKSEK ŞOFÖRLER İÇİN ÖNLEMLER

Ceza puanı yüksek olan şoförler için gerekli eğitim ve denetim önlemlerini almayan taşımacılara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari cezası kesilecek. Yetki belgesi almadan acente ve taşıma komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ücret ve zaman tarifeleri düzenlemeyenler ile kanuna aykırı tarifeler uygulayanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza alacak. Ayrıca, tarifelerini uygun şekilde sergilemeyenlere de 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

YOLCULARI TERMINAL DIŞINDA İNDİRİP BİNDİRENLERE CEZALAR

Terminal ve ara durak dışında yolcu indiren veya bindiren taşımacılara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza kesilecek. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere ise 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Bu belgeler olmadan taşıt kullanan şoförlere 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ek olarak, belirlenen yetkililere gerekli belgeleri sunmayanlar ise 3 bin liradan 30 bin liraya kadar ceza alacak. İkinci kez ceza verilemeyecek olan işletmeciler, belirlenen süre içinde aynı kabahat nedeniyle tekrar ceza almayacaklar.

CEZALARIN UYGULANMA YETKİSİ

Taşıma yasağını ihlal edenler ve tarifeleri düzenlemeyenler için, kabahatin tekrarını takvim yılı içinde gerçekleştirenlere bir kat daha fazla ceza kesilecek. Uygulanacak idari para cezaları ve yöntemleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik ile belirlenecek. Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılan değişiklik, kanunun yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.