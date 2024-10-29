Yolcu Uçağına Lazerle Taciz Cezası

DURUMUN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Pegasus Havayolları’nın PC-4022 sefer sayılı Antalya-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus 320 tipi yolcu uçağı, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken lazerle tutuldu. Uçağın pilotu, bu durumla ilgili olarak hava trafik kontrolörüyle iletişime geçip “Bulunduğumuz pozisyonda lazer tutuluyor” bilgisi verdi. Hava trafik kontrolörü ise durumu yetkililere iletti. Pegasus’a ait uçak, yaşanan bu olaya rağmen havalimanına sorunsuz bir iniş yaptı.

CEZANIN MİKTARI

Uçağın kokpitine yöneltilen lazerin, dikkat dağıtıcı unsurlar arasında yer aldığı ve pilotun görüşünü doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Bu tür ışıkların, hem körlüğe neden olabileceği hem de pilotun alacağı kararlar üzerinde dikkat dağınıklığı yaratabileceği biliniyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan idari para cezası düzenlemelerine göre, uçuş emniyetini tehlikeye atan hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi gibi ihlaller için 91 bin 139 lira tutarında bir ceza uygulanıyor. Öte yandan ABD’de Delta Hava Yolları’na ait bir uçağa lazer tutan ve bu suçu birçok kez tekrarlayan bir kişi, hapis cezasına mahkum edilmişti.