Yolcu Uçağında Şaka Panik Yarattı

OLAYIN BAŞLANGICI

15 Haziran 2023’te Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’nın Kayseri-İstanbul seferini gerçekleştirecek olan uçak, saat 03.45’te yolcu alımına başladı. Yolculardan biri olan Gediz Solgançok, uçağa binerken kabin amirine, “Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız” şeklinde beyanatta bulundu. Bu sözleri duyan yolcular arasında terör eylemi paniği yaşandı ve bazıları arasında arbede çıktı. Yolculardan bazıları uçağı terk etmek isteyince pilot durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Solgançok gözaltına alınırken uçağın kalkışı 54 dakika gecikti. İfadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Solgançok hakkında “Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

SANIKTAN AÇIKLAMALAR

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın ikinci duruşmasına sanık Gediz Solgançok katılmadı, ancak avukatı duruşmada yer aldı. İlk duruşmada Solgançok, “Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi olmadı.” şeklinde açıklama yaptı. Suç oluşturduğunu bilseydi böyle bir şey yapmayacağını belirten Solgançok, “Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum” dedi.

CEZALANDIRMA SÜRECİ

Gediz Solgançok, Türk Ceza Kanunu’nun 270/1 maddesi gereği “Suç üstlenme” suçundan bir yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yargılama sürecindeki tutumu ve verilen cezanın gelecekteki etkileri göz önüne alındığında iyi hal indirimine gidildi. Sonuç olarak Solgançok, 10 ay hapis cezası aldı, fakat hükmün açıklanması geriye bırakıldı.