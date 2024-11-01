yolda-40-bin-togg-t10x-var

SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Togg, bu yılın ilk on ayında 20 bin adeti aşmış, toplamda ise yaklaşık 40 bin T10X’i sahiplerine ulaştırmış durumda. Türkiye’nin otomobili Togg’un X hesabından yapılan paylaşımda, “Sürekli yenilenen ve yeni kalan T10X’e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Yılın ilk 10 ayında 20 bin adedi aştık. Yola çıktığımızdan bu yana ise 40 bine yakın T10X’i kullanıcılarımızla buluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz,” denildi.

KULLANICI MEMNUNİYETİ

Bu yüksek satış rakamları, Togg’un kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. T10X’in yenilenen özellikleri ve modern tasarımı, tüketicilerin tercihinde önemli bir etken haline geliyor. Togg, bu süreçte müşteri memnuniyetini ön planda tutarak otomobilin pazar sürümünü devam ettiriyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Şirket, bu yıl sonuna kadar satışlarını artırmayı hedefliyor ve T10X modelini daha fazla kullanıcı ile buluşturmayı planlıyor. Bunun yanında, yeni modeller üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor.