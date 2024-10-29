“Yolların Trafiğe Kapalı Olacağı Belli”

İSTANBUL’DA YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR

İstanbul ve Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılması kararlaştırıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı, tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. İstanbul’da yapılacak kutlamalar ve tören geçişleri için, saat 06.00 itibarıyla Vatan Caddesi, yani Adnan Menderes Bulvarı ve bu bulvara çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak Turgut Özal Bulvarı, yani Millet Caddesi ile Fevzipaşa Caddesi tercih edilebilecek.

ANKARA’DA KAPANACAK YOLLAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağını açıkladı. Açıklamada, saat 06.00’dan itibaren çift yönlü olarak kapatılacak yollar şunlardır: “Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan kesim, İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölüm, GMK Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasındaki kısım, Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne bağlantı sağlayan varyantlar, Cumhuriyet Caddesi’nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi’ne bağlantı sağlayan varyantlar, Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan kesimi, Dikmen Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasındaki bölüm, İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki kesim, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşağı arasındaki bölüm, Milli Müdafaa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasındaki bölüm, İstiklal Caddesi, Çankırı Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi ve Sporpark Sokak ile buralara açılan yolların tamamı.”

Saat 08.00’den itibaren çift yönlü kapatılacak yollar ise şu şekildedir: “Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Hipodrom Caddesi-Tren Garı Kavşağı arasındaki bölüm, Hipodrom Caddesi’nin Talatpaşa Bulvarı-Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölüm, Kazımkarabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm ve burada açılan yolların tamamı.” Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümlerin de çift yönlü kapatılacağı bildirildi.