Yöre Süt Ürünleri’ne 550 Bin TL Ceza

DENETİMLERDE YANILTICI ÜRÜN DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimlerde, Yöre Süt Ürünleri firmasının “Peynirci Baba” internet sitesinde tanıttığı “Yöre Sürmene Tulum Peyniri” ürününün gerçekte “Sürmene Tipi Eritme Peyniri” olduğu belirlendi. Bu durum, tüketicilerin yanıltılması olarak değerlendirildi ve Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

FİRMA AĞIR PARA CEZASIYLA KARŞI BİRDİ

Reklam Kurulu, ürünün yanlış biçimde tanıtıldığını belirleyerek Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 TL para cezası verilmesini uygun buldu. Ayrıca, yanıltıcı reklamların durdurulması ve ürünün satışının engellenmesi de karara bağlandı. Bu ceza, gıda sektöründe sahte ve yanıltıcı ürünlere karşı verilen en yüksek cezalardan biri olarak gözler önüne serildi.

TÜKETİCİLERİN ETİKETLERİ KONTROL ETMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alırken etiket bilgilerini titizlikle incelemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Gerçek tulum peyniri ile eritme peynirinin birbirinden farklı üretim teknikleri bulunduğu belirtilerek, bu tür aldatıcı satışların önüne geçmek için vatandaşların bilinçli olması gerektiği vurgulanıyor.