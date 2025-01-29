Your Friendly Neighborhood Spider-Man Dizisi Yayında

SPIDER-MAN’IN YENİ DİZİSEVERLERLE BULUŞMASI

Peter Parker, sıradan bir birey gibi gözükse de bir örümcek ısırığı ile hayatı değişiyor ve popüler kültüre zamansız bir kahramanı kazandırıyor: Spider-Man. Marvel Comics’in yarattığı bu ikonik karakter, bugünden itibaren sadece Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayan ‘Your Friendly Neighborhood Spider-Man’ dizisi ile birlikte erken dönem çizgi roman tarzını kutlamak amacıyla ekranlara geri dönüyor.

ZENGİN SESLENDİRME KADROSU

Oscar adayı Colman Domingo, Charlie Cox, Emmy adayı Hugh Dancy, Hudson Thames, Karl Wahlgren, Paul F. Tompkins, Eugene Byrd, Zeno Robinson, Cathy Ang, Grace Song ve Vincent D’Onofrio gibi önemli isimlerin seslendirdiği dizi, bugün platformda ilk bölümü ile yerini alıyor. Dizi, her hafta yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşacak ve Peter Parker’ın Spider-Man kimliğiyle bir kahramana dönüşümünü merkezine alacak.

YAPIMCI ve YÖNETİM EKİBİ

Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt ve Jeff Trammell’in yapımcılar arasında bulunduğu yapımda Mel Zwyer süpervizör yönetmen olarak yer alıyor. ‘Your Friendly Neighborhood Spider-Man’, hem altyazılı hem de dublajlı seçenekleri ile yalnızca Disney+ üzerinden izlenebilecek.