Youssef En-Nesyri’nin Al-Ittihad’daki Parlak Performansı

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe’den Al-Ittihad’a transferinin ardından, yeni takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu’ndaki karşılaşmada sergilediği etkileyici performansla dikkat çekti. Suudi Arabistan temsilcisi, Al-Gharafa’yı 7-0 mağlup ettiği maçta En-Nesyri, 1 gol ve 1 asistle öne çıkan isim oldu.

AL-ITTIHAD’DA HIZLI BAŞLANGIÇ

Maçın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra Al-Ittihad formasıyla ilk golünü atan Faslı futbolcu, yeni takımıyla uyum sağlama konusundaki yeteneğini gösterdi. 28 yaşındaki oyuncunun Al-Gharafa karşısındaki başarısı, İspanyol medya organlarında da geniş yer buldu. Marca’nın haberine göre, Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad’dan Al-Hilal’e transfer olan ünlü golcü Karim Benzema’nın yerini doldurduğu vurgulandı. Haberde, “En-Nesyri, Al-Ittihad taraftarlarına Benzema’yı unutturdu ve Joselu’yu zor durumda bıraktı” ifadesine yer verilirken, “Cidde’deki Al-Inma Stadyumu’nu dolduran coşkulu atmosferde, En-Nesyri’nin etkisini göstermesi için sadece 3 dakikaya ihtiyaç duyuldu ve taraftarlara, Karim Benzema’nın Al-Hilal’e transferinin yarattığı hayal kırıklığını unutturdu” değerlendirmesi yapıldı.

FAS BASININDAN DA DESTEK

Bunların yanı sıra, En-Nesyri, Fas basınında da gündeme oturdu. Ülkesinin medyasında, golcü futbolcuya dair şu yorumlar yapıldı: Mountakhab, “Youssef En-Nesyri büyük etki yarattı: Gol ve asist” dedi. Le360 Sport ise “En-Nesyri, Al-Ittihad’daki ilk maçında Al-Gharafa’ya karşı ezici bir zafer elde etti” ifadelerini kullandı.