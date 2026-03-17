Yozgat’ta DEAŞ Üyesi Operasyonda Gözaltılar Gerçekleşti

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

EVDE BULUNAN YABANCI UYRUKLU İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda, M.H. adlı şüphelinin ikametinde yapılan arama neticesinde dijital materyallere ulaşıldı. Aynı evde ikamet eden ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu M.E.C. ve M.N.H. de gözaltına alındı. M.H.’nin emniyetteki sorgulaması sürerken, diğer şüphelilerin sorgularının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne sevk edileceği ifade ediliyor.