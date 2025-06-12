Yozgat’ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

YOZGAT’TA KAZA GERÇEKLEŞTİ
Yozgat’ın Topçu köyünde, H.D. yönetimindeki araç ile İ.Ş. kontrolündeki araç arasında bir çarpışma gerçekleşti. Kaza sonucunda her iki araçta bulunan sürücüler ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ
Olayın hemen ardından, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne taşındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazaya ilişkin olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.