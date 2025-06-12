Gündem

Yozgat’ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

yozgat-ta-trafik-kazasi-3-yarali

YOZGAT’TA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Yozgat’ın Topçu köyünde, H.D. yönetimindeki araç ile İ.Ş. kontrolündeki araç arasında bir çarpışma gerçekleşti. Kaza sonucunda her iki araçta bulunan sürücüler ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olayın hemen ardından, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne taşındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkemede Tartışmam

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının iptal edilmesi ve parti yönetiminin görevden alınması için açılan davayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gündem

Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkemede Tartışmam

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kurultayının iptali ve yönetimin görevden alınması için açılan dava hakkında açıklamalarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.