Yozgat’ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

YOZGAT’TA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Yozgat’ın Topçu köyünde, H.D. yönetimindeki araç ile İ.Ş. kontrolündeki araç arasında bir çarpışma gerçekleşti. Kaza sonucunda her iki araçta bulunan sürücüler ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olayın hemen ardından, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne taşındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.