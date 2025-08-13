YPG İle Meydan Okuma Söz Konusu

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye’de “yeni bir sayfa açıldığını” belirterek, yıllardır süregelen kaos ve gözyaşının sona erdiğini, Suriyeliler için umut kapılarının açıldığını ifade etti. “Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar” diyen Fidan, yaptırımların kalkmaya başladığını ve Suriyelilerin diğer devletlerle iş birliği geliştirmeye yöneldiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, Lazkiye’de yaşanan olayların ve YPG’nin sisteme entegre olma konusundaki isteksizliğinin bir meydan okuma oluşturduğunu söyledi.

KARANLIK TABLONUN AKTÖRÜ İSRAİL

Fidan yaptığı açıklamada, Süveyda olaylarından sonra Amman’de düzenlenen toplantıların desteklendiğini, kabilelerin bu sorunu barışçıl bir şekilde çözme arayışlarını olumlu bulduklarını belirtti. Ancak “bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail” dedi. Suriye’deki karışıklıkların İsrail’in ulusal güvenliği açısından öncelik haline geldiğini iletti. Attıkları adımların sadece işgal ettikleri bölgeleri değil, komşu ülkeleri de etkilediğine dikkat çekti. “Burada ortaya çıkması mümkün krizlerin önceden analizini yapıp, daha sonra ikazını yapıyoruz” diye ekledi. Fidan, Suriye’nin birliğini bozucu hareketlerin hoşgörü görmemesi gerektiğini vurguladı.

OLUMLU BİR SÜRECE İHTİYAÇ VAR

Dışişleri Bakanı, Suriye’deki kardeşlerin olumlu bir ajanda ile ilerlemesi için “karışıklığın olmadığı bir sürecin gerekli olduğunu” söyledi. Suriye’deki her aktörün yapıcı niyet taşımadığını belirten Fidan, “oyun bozanların başında İsrail’in politikaları geliyor” ifadelerini kullandı. Yeni yönetimin halka hizmet ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını desteklemeleri gerektiğini vurguladı. “Suriye’nin toprak bütünlüğü ile halkın can ve mal güvenliği çok önemli” dedi.

YPG’NİN YENİ POLİTİKALARINA DİKKAT

Fidan, YPG/SDG tarafından yapılan açıklamalara da dikkat çekerek, “Türkiye’de yürüyen süreçten, ‘bizi ilgilendirmiyor’ gibi bir tavır ortaya koyulduğunu” söyledi. YPG’nin bölgedeki Kürtleri İsrail’in etkisi altına almaya çalıştığını ima etti. Öte yandan Türkiye, İran ve Avrupa ülkelerinden gelen örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini belirtti. Bununla birlikte, “Örgütün 10 Mart’tan sonra silahlı tehdidi ortadan kaldıracak adımlar attığını görmüyoruz” dedi.

YENİ BİR RUH VE OLUMLU SÜREÇ

Fidan, Türkiye’de “yeni bir ruh, olumlu bir süreç” olduğunu ifade ederek, YPG’nin, yönetim kadrolarının artık “zamana oynama politikasını bırakması gerektiğini” aktardı. Kürt kardeşlerin geleceğinin ipotek altında olmaktan kurtulması gerektiğine değindi. “Sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyoruz” dedi ve Suriye’nin yeniden inşası için iş birliği çağrısında bulundu. Türkiye’nin güvenlik taleplerinin karşılanmadığı bir ortamda hareket edemeyeceklerini belirtti. Fidan, “Bizim bir numaralı refleksimiz her zaman iyi niyet ve yapıcı bir yaklaşım olmakla birlikte, aldatılan taraf olmayacağımızın altını çiziyorum” şeklinde konuştu.