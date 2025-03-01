YPG’nin Silah Bırakma Çağrısına Tepkisi Ne?

İçinde bulunduğumuz süreçte Abdullah Öcalan’ın “silahların bırakılması” çağrısı Suriye’deki YPG ve DEM Parti kesimlerinde tartışmalara yol açıyor. Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun aktardığına göre, Öcalan’ın “tüm gruplar” ifadesiyle yaptığı bu çağrı, YPG komutanı Mazlum Abdi ve DEM Parti’den Tayip Temel’in “bu talimatın kendilerini kapsamadığı” yönündeki iddiaları ile karşılaşıyor. Öcalan’ın İmralı’dan ilettiği “silahlı mücadelenin sonlandırılması” talebi, Suriye’deki PKK’nın askeri kanadı YPG’yi direkt olarak hedef alıyor.

YPG KOMUTANINDAN YANIT

Ancak YPG komutanı Mazlum Abdi’nin yaptığı açıklama, “Bu talimat PKK’ya yönelik, biz bağımsız bir yapıyız” sözleriyle örgüt içindeki “paralel yapılanma” iddialarını güçlendiriyor. Öte yandan, DEM Parti’den Tayip Temel, “Çağrının hukuki ve siyasi tanınmayla ilişkilendirilmesi gerektiğini” belirterek devletin “adım beklediklerini” ifade ediyor.

HÜKÜMETTEN CEVAP

Hükümet kaynakları, Öcalan’ın mesajının PKK’nın tüm uzantılarını kapsadığını, YPG’nin bu tanım dışında tutulmasının mümkün olmadığını vurguluyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terörle mücadele stratejisinin “coğrafi sınır tanımadığını” belirterek, önemli unsurları sıralıyor: Suriye’deki YPG/PYD, İran’daki PJAK, Kandil ve Metina ile yurt içindeki yeraltı hücreleri ve finans ağları. Resmi bir açıklama, “Öcalan’ın çağrısının samimiyeti, ancak tüm bu yapıların silah bırakmasıyla ölçülebilir. Aksi takdirde, askeri ve istihbari operasyonlar artarak devam edecek.” ifadesini içeriyor.

GÜVENLİK UZMANLARINDAN DEĞERLENDİRME

Güvenlik uzmanları, YPG’nin “bağımsızlık” iddiasını Suriye’deki varlığını meşrulaştırma çabası olarak değerlendiriyor. YPG’nin silah bırakması durumunun, Washington’ın bölgedeki müttefiklik politikalarını zor durumda bırakabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Rusya ve Esad faktörünün Suriye rejiminin YPG ile olan ilişkisi, Türkiye’nin askeri operasyonlarını karmaşık hale getiren unsurlar arasında yer alıyor.

İç politikada ise DEM Parti’nin talepleri, terörle mücadele konusunda muhalefet ve iktidar arasındaki gerilimi artıran bir dinamik olarak ortaya çıkıyor. Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu.