“YPG Silah Bırakmalı, Federalizm Reddedilmeli”

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Merkezi’nde Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinden gelen milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Suriye’deki güncel gelişmelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Türkiye’nin Suriye politikası çerçevesinde önemli kırmızı çizgileri vurgulayan Fidan, YPG’nin silah bırakması ve federal bir yapılanmanın reddedilmesi gerektiğini dile getirdi.

YPG’YE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Fidan, YPG ile ilgili süreci titizlikle takip ettiklerini belirtip, “YPG’nin silah bırakarak Suriye milli ordusuna katılması yönünde kararlıyız. Ordu dışında başka bir silahlı yapıya izin verilmeyecek,” dedi. Bu ifade, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

FEDERALİZM TARTIŞMALARINA SON NOKTA

Suriye’nin yönetim yapısına dair tartışmalara yanıt veren Fidan, ülke genelinde federal bir sistemin gündemde olmadığını belirtti. “Suriye’de federal bir yapılanma asla söz konusu değil. Merkezi yönetim ve ülke bütünlüğü esas alınacak,” diyerek net bir tutum sergiledi.

KÜRTLERİN ANAYASAL ROLÜ

Bakan Fidan, Suriye’deki Kürt toplumunun haklarına da değindi. “Kürtler, Suriye anayasasının kurucu unsurlarından biri olarak yer almalı. Bu, kapsayıcı bir yönetim için önemli,” diyerek, Türkiye’nin Kürtlerin haklarını desteklediğini ancak ayrı bir yapılanmaya karşı olduğunu ifade etti.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA ELEŞTİRİ

Fidan, toplantıda İsrail’in Suriye’deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine de dikkat çekti. “İsrail’in son saldırıları, bölgeyi daha da kaosa sürükleme çabasıdır. Buna karşı eleştirel bir tavır içindeyiz,” dedi. Ayrıca, DEAŞ ile mücadelede Ürdün ve diğer bölge ülkeleriyle iş birliğinin süreceğini belirtti.