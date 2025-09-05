YSK, CHP’nin İtirazını Kabul Etti

CHP İTİRAZI KABUL OLDU

Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği gerçekleştirilmeyeceğine karar vermişti. CHP de bu karara itiraz etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuştu. CHP’nin itirazı ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu, bugün toplandı ve toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. İtirazları inceleyen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yapılan değerlendirmelerin ardından önemli bir açıklama yaptı. Yener, CHP’nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini bildirdi. Bu karar sonrasında 39. Olağan Kurultay sürecinin takvimi devam edecek ve kongreler gerçekleştirilecek.

İSTANBUL İL KONGRESİ’NE REFERANS YAPILDI

Altı İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı kararda, İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili bir referans bulundu. Ataşehir İlçe Seçim Kurulu’nun kararında yer alan ifadelerde, “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir” denildi.