YSK, CHP’nin İtirazını Kabul Etti

SEÇİM KURULU KARARLARI

Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin ilçe kongresinin yapılamamasına yönelik tedbir kararları almıştı. CHP, bu karara itiraz etmek için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuştu. YSK, CHP’nin itirazına ilişkin bugün toplandı ve toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. YSK Başkanı Ahmet Yener, itirazları değerlendirdikten sonra önemli bir açıklama yaparak, CHP’nin başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Bu gelişme ile birlikte 39. Olağan Kurultay süreci devam edecek ve kongreler gerçekleştirilecek.

Altı İlçe Seçim Kurulu’nun almış olduğu kararlarda İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair bir atıf bulunmaktaydı. Ataşehir İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen kararda, “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, ’39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir.” ifadeleri dikkat çekmektedir.